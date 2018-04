Siemens-Deep Express-Zertifikat mit 4,10% Zinsen und 40% Schutz

Mit einem Kursverlust von 14 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate hält sich die Siemens-Aktie ISIN: DE0007236101 am unteren Ende der Performanceliste aller DAX-Werte auf. Der DAX-Index konnte im gleichen Zeitraum um 5 Prozent zulegen. Auf ihrem aktuellen Preisniveau im Bereich von 108 Euro wird die Aktie, die noch vor 3 Monaten bei 125 Euro notierte, von Experten der UBS als unterbewertet angesehen.

Wer nun von einem begrenzten Abwärtsrisiko der Siemens-Aktie ausgeht und auch im Falle einer negativen Kursentwicklung der Aktie zu positiver Rendite gelangen möchte, könnte die Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotene Deep Express-Zertifikat der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.

40% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der Siemens-Schlusskurs vom 3.5.18 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat (ISIN: DE000LB1T1D9) fixiert. Bei 60 Prozent wird die Barriere liegen. Wird der Startwert beispielsweise bei 108 Euro ermittelt, dann wird sich ein Zertifikat mit dem Nominalwert von 1.000 Euro auf 1.000:108=9,25926 Siemens-Aktien beziehen.

Wenn die Siemens-Aktie am ersten Bewertungstag (19.7.19) auf oder oberhalb des bei 100 Prozent des Startwertes angebrachten vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Zinszahlung in Höhe von 4,10 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Siemens-Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (17.7.20). Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 1.082 Euro erfolgen. Auch an den verbleibenden Bewertungstagen wird sich die Tilgungsschwelle um jeweils 5 Prozent reduzieren.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (21.7.23), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.205 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 60 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat 9 Siemens zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das Deep Express-Zertifikat mit maximaler Laufzeit bis 28.7.23 kann noch bis 3.5.18 mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Deep Express-Zertifikat auf die Siemens ermöglicht Anlegern in etwas mehr als 5 Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf eine Bruttorendite von 4,10 Prozent für jede der 5 Abrechnungsperioden.

Quelle: zertifikatereport.de