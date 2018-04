Isavuconazol an der ECCMID 2018



Samstag, 21. April 2018,15:30 - 16:30 Uhr CEST, Paper Poster Arena Visual and spectrophotometric MICs setting of azoles and amphotericin B against Aspergillus fumigatus complex are comparable using EUCAST 9.3.1 methodology - L. J. Marcos-Zambrano, S. Lopez, L. Martin, X. García-Fernández, A. Gómez, E. Bouza Santiago, P. Munoz, P. Escribano, J. Guinea Ortega; Poster P0169

Antifungal susceptibility to azoles of clinical invasive Spanish Aspergillus fumigatus complex isolates: no sign of resistance at present - L. J. Marcos-Zambrano, S. Lopez, L. Martin, X. García-Fernández, A. Gómez, M. del Carmen Martinez Jimenez, E. Bouza Santiago, P. Munoz, P. Escribano, J. Guinea Ortega; Poster P0170

Comparison of the MICs obtained by Etest and EUCAST methods for amphotericin B, itraconazole, posaconazole, voriconazole and isavuconazole against clinical isolates of Aspergillus fumigatus - J. Guitard, L. Verdurme, Y. Senghor, M. E. Bougnoux, A. Fekkar, F. Botterel, E. Dannaoui, C. Hennequin; Poster P0175

Isavuconazole MICs distribution of 20 yeast species involved in human invasive infections - M. Desnos-Ollivier, A. Boullié, O. Lortholary, F. Dromer; Poster P0296

In vitro pharmacodynamics of isavuconazole, voriconazole, and posaconazole against agents of aspergillosis, mucormycosis, phaeohyphomycosis, fusariosis, and scedosporiosis. - R. Lewis, N. Beyda, N. Albert, D. P. Kontoyiannis; Poster P0297

Real life use of isavuconazole - F. Vuotto, B. Hennart, S. Loridant, F. Loeuillet, M. C. Chopin, B. Sendid, S. Alfandari, K. Faure ; Poster P0298

The cost of treating invasive mould disease with isavuconazole compared with liposomal amphotericin B followed by posaconazole in France - E. Bagshaw, B. Salaun, M. Blackney, J. Posthumus, D. Kuessner; Poster P0303

Resistance screening of commonly used antimycotics in rare yeast - A. Pérez Hansen, C. Lass-Flörl, M. Lackner; Poster P0306

Isavuconazole shortens the QTc interval - S. Mellinghoff, M. Bassetti, D. Dörfel, S. Hagel, N. Lehners, A. Plis, E. Schalk, A. Vena, O. A. Cornely; Poster P0308A