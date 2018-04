Nicht zu verwechseln mit AXEL SPRINGER. 1,2 Mrd. € sind als Emissionserlös geplant. Die Konditionen werden in Kürze bekannt gegeben. SPRINGER NATURE ist ein Wissenschaftsverlag von hoher Qualität: Umsatz 1,64 Mrd. €,davon 71 % Wissenschaft, 17 % Ausbildung und 12 % Fachinformation, Ebita 551 Mio. €, also sehr rentabel. Das Geld bleibt in der Kasse und dient der Schuldentilgung. Die aktuelle Bewertung als Enterprise Value wird mit 7 Mrd. € angegeben und der Nettowert nach Kapitalerhöhung undSchuldentilgung wird von der Emissionsbank MORGAN STANLEY mit ca. 5 Mrd. € avisiert. Der Schönheitsfehler: Rechtskonstruktion als KGaA, womit die Großaktionäre (von Holtzbrinck mit 53 % und BC Partners mit 47 %) trotz ihrer reduzierten Anteile weiterhin das alleinige Sagen haben. Auf den Preis wird es also ankommen. Wir warten positiv ab.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 16 vom 21.4.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info