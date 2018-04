Medienmitteilung

Zürich, 20. April 2018

LafargeHolcim ernennt neuen Head of HR

LafargeHolcim hat Feliciano González Muñoz (54) per 1. Mai 2018 zum neuen Head of Human Resources ernannt. Er berichtet direkt an CEO Jan Jenisch und folgt auf Caroline Luscombe, die sich entschieden hat, ihre Karriere ausserhalb des Konzerns fortzusetzen.

Im Zuge der Vereinfachung und Verschlankung des Managements wird der Head of HR zukünftig nicht mehr Teil der Konzernleitung sein, womit sich die Anzahl der Konzernleitungsmitglieder auf acht reduziert.

Feliciano González Muñoz ist spanischer Staatsbürger und leitet derzeit in Zürich als Director den Bereich HR in Europa. Er verfügt über mehr als elf Jahre Erfahrung in HR-Führungsrollen auf Länder- und Regionenebene. Feliciano González Muñoz verfügt über einen Doktorabschluss (PhD) in Jus der Universidad Complutense de Madrid sowie einen MBA des Instituto de Empresa, Madrid.

Feliciano González Muñoz

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der global führende Anbieter von Baustoffen, der Lösungen für Handwerker, Bauherren, Architekten und Ingenieure auf der gesamten Welt entwickelt. Der Konzern produziert Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton, die bei unterschiedlichsten Projekten zum Einsatz kommen - vom Bau erschwinglichen Wohnraums über kleine, lokale Projekte bis hin zu den grössten, technisch und architektonisch anspruchsvollsten Infrastrukturprojekten. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Einflusses der Urbanisierung auf Menschen und den Planeten, verbindet der Konzern seine innovativen Produkte und Baulösungen mit einem klaren Engagement für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. LafargeHolcim ist führend in allen Regionen und beschäftigt rund 80 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern. Der Konzern verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.

Mehr Informationen unter www.lafargeholcim.com (http://www.lafargeholcim.com/)

Folgen Sie uns auf Twitter @LafargeHolcim (https://twitter.com/lafargeholcim)