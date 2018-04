INFICON mit erfreulichem Jahresauftakt

Neue Höchstwerte bei Umsatz und Betriebsgewinn

USD 110.7 Mio. Umsatz im 1. Quartal; plus 25.1% (organisch: 19.3%) gegenüber Vorjahr

Betriebsgewinn USD 24.6 Mio.; plus 17.6%; Margensteigerung auf 22.2%

Bekräftigte Guidance: Umsatz ca. USD 400 Mio.; Betriebsgewinnmarge über 19%

Bad Ragaz/Schweiz, 20. April 2018

INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN) erzielte im ersten Quartal 2018 neue Höchstwerte bei Umsatz und Betriebsgewinn. Der Umsatz erreichte USD 110.7 Mio., was gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 25.1% und im Vergleich zum vorangegangenen Quartal eine Steigerung von 8.6% bedeutet. Unter Ausklammerung von Währungseinflüssen (5.7 Prozentpunkte) stieg der Quartalsumsatz zum Vorjahr organisch um 19.3%. Der Betriebsgewinn wuchs um 17.6% auf USD 24.6 Mio. an, was einer Betriebsgewinnmarge von 22.2% entspricht.

Wachstum in allen Endmärkten ausser Security & Energy

INFICON legte im wichtigsten Zielmarkt Semi & Vacuum Coating im ersten Quartal gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 29.0% auf einen Umsatz von USD 52.2 Mio. zu. Im Vergleich zum vierten Quartal 2017 betrug der Zuwachs 20.0%. Diese Entwicklung zeigt zum einen die gute Branchenkonjunktur im Halbleitermarkt. Zum andern treibt im Vacuum-Coating-Markt vor allem die Erhöhung der Produktionskapazitäten von OLED-Bildschirmen die Umsatzentwicklung voran. Auch im breit abgestützten Markt General Vacuum setzte sich der positive Trend fort: INFICON verzeichnete gegenüber dem Schlussquartal 2017 einen Umsatzanstieg von 6.2%. Gegenüber derselben Vorjahresperiode stieg der Umsatz gar um 27.3% auf USD 31.0 Mio. INFICON profitierte hier zum einen vom steigenden Absatz im Private-Label-Geschäft und zum anderen von der generell günstigen Konjunktur. Im Marktbereich Refrigeration, Air Conditioning & Automotive legte INFICON gegenüber dem Vorjahr um 13.0% und im Vergleich zum letzten Quartal 2017 um 10.1% auf USD 20.8 Mio. zu. Die Dynamik geht hier grossenteils auf die Nachfrage der weltweiten Automobilbranche, insbesondere auch aus dem Bereich Elektromobilität, zurück. Die Verkäufe im Markt Security & Energy stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26.4% auf USD 6.7 Mio., büssten jedoch im Vergleich zum starken Schlussquartal 2017 36.2% ein.

Betriebsgewinn mit neuer Bestmarke

Im ersten Quartal 2018 hat INFICON im Vergleich mit der entsprechenden Vorjahresperiode eine um 0.1 Prozentpunkte verbesserte Bruttomarge von 51.1% erzielt. Bei höheren, gemessen an der Umsatzdynamik jedoch unterproportional gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung von USD 7.9 Mio. und Verkaufs- und Administrationskosten von USD 24.1 Mio. resultierte ein Betriebsgewinn von USD 24.6 Mio. Die Betriebsgewinnmarge lag somit im ersten Quartal bei 22.2%. Der Nettogewinn für die Periode belief sich auf USD 18.7 Mio., was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 43.9% bedeutet. Die Gewinnmarge betrug 16.9% nach 14.7% vor Jahresfrist. Je Aktie betrug der Gewinn USD 7.70 nach USD 5.41 im gleichen Quartal des Vorjahres.

Guidance 2018

INFICON bekräftigt nach dem erfreulichen Jahresstart die bisherige Guidance mit einem erwarteten Umsatz von rund USD 400 Mio. und einer Betriebsgewinnmarge über 19%.

Bilanz

Die Bilanz von INFICON weist per Ende März 2018 einen netto Cash-Bestand von USD 81.4 Mio. aus nach USD 85.0 Mio. per Jahresende. Das Working Capital machte per Quartalsende USD 108.7 Mio. aus, was die hohen Fakturierungen zum Quartalsende und wachstumsbedingt auch höhere Lagerbestände zeigt. Im Jahresvergleich entsprach das Working Capital am Quartalsende 24.6 Umsatzprozenten nach 22.6 Umsatzprozenten vor Jahresfrist. Gemessen an der Bilanzsumme von USD 308.8 Mio. ergab sich per Ende März eine Eigenkapitalquote von 74.3% nach 77.1% zum Jahresende.

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com (http://www.inficon.com/) .

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.