- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 75 (80) CHF - 'UNDERWEIGHT'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 82 (83) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 21,80 (22) CHF - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 21,20 (21,30) CHF - 'NEUTRAL'- UBS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 22,60 (21,50) CHF - 'NEUTRAL'- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 96 (97) CHF - 'BUY'- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 23,50 (23) CHF - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14,80 (15) EUR - 'NEUTRAL'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,84 (3,86) EUR - 'HOLD'- MAINFIRST STARTET DWS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 32 EUR- WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (15) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...