Allianz AG: Steht hier etwas Größeres an!

Die zurückliegenden acht Wochen haben der Aktie der Allianz eine größere Korrektur beschert. Diese Bewegung hatte ich in meiner letzten Analyse auch angekündigt. Das Ausmaß der Bewegung hat sich dennoch nicht so dramatisch ausgeformt, sodaß ich nun eine positivere Sicht auf die künftige Entwicklung habe. Bereits vor fast einem Jahr hatte ich den Anstieg bis 233 € prognostiziert; der obere Chart stammt aus der damaligen Analyse. Doch werden auch für die Allianz die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

