Der April ist für den DAX und andere führende Aktienindizes bislang sehr gut gelaufen, aber nun bekommen die Anleger Angst vor der eigenen Courage. Nachdem eine mögliche Eskalation im Handelskrieg etwas in den Hintergrund getreten ist, scheint nun das Zinsthema wieder aktuell.

In den letzten Wochen war es ruhig an der Zinsfront. Nach dem Peak der langfristigen Zinsen im Februar sind diese in Deutschland bis Ende März wieder deutlich zurückgekommen, in den USA war der Rückgang in diesem Zeitraum zumindest moderat.

Doch nun hat sich der Wind erneut gedreht, die Marktzinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen notieren nach einem Aufschwung im laufenden Monat schon wieder knapp ...

