Der Energiekonzern WEC Energy Group (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) wird am 1. Juni 2018 eine Quartalsdividende von 55,25 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 14. Mai 2018. Dies ist die 303. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Seit 1942 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Auf das Jahr gerechnet werden 2,21 US-Dollar an die Investoren ...

