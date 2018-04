In den letzten Wochen häuften sich die Gerüchte, dass Takeda an einer Übernahme des Pharma-Konzerns Shire interessiert sei. Die Übernahmeschlacht hat begonnen: Takeda hat ein Übernahmeangebot von 62,5 Milliarden Dollar abgegeben. Für Shire zu wenig. Am gestrigen Abend schaltete sich auch noch der Botox-Hersteller Allergan in den Übernahmepoker ein.

