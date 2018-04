Turnaround! Die More & More GmbH kehrt in die Gewinnzone zurück und sieht eine nach eigenen Angaben eine Refinanzierungs-Lösung für die im Juni auslaufende Unternehmensanleihe am Horizont. Wie diese Lösung aussehen könnte, lies das Unternehmen allerdings noch offen. Die Anleihe notiert derzeit bei 94%. Noch zu Beginn des Jahres notierte der Bond bei 65%.

Gewinn von 1,8 Mio. Euro in 2017

Das Mode-Unternehmen hat nach eigenen Angaben seine Ziele deutlich übertroffen und kündigt für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,8 Millionen Euro an. Im Vorjahr ...

