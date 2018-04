Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-20 / 08:13 *Pressemitteilung* *NFON AG baut Vertrieb in Österreich aus und gewinnt Magistrat der Landeshauptstadt St. Pölten* *- NFON AG Niederlassung in Österreich baut Vertrieb aus* *- Mehr als 500 Nebenstellen für die niederösterreichische Gemeinde* *München, 20. April 2018. Fokus auf Wachstum* - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, erweitert seine Vertriebsmannschaft in der österreichischen Niederlassung und schafft zwei neue Schlüsselpositionen. Joachim Fischer ergänzt das Sales-Team in der neu geschaffenen Position als Leiter Partnermanagement AT & CEE sowie Gerhard Bader als Account Manager. Richard Proidl verantwortet ab sofort den Bereich Direct Sales. César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer, NFON AG: "_Die Erweiterung des österreichischen Vertriebsteams ist einerseits Beleg unseres Erfolges in dieser Region, andererseits setzen wir damit auch den Grundstein für den nächsten Entwicklungsschritt von NFON in Österreich und unterstreichen unseren Anspruch die Nummer eins in Europa zu werden._" *Cloud ist Vertrauen* _- _Zum Kerngeschäft der NFON AG und ihren Niederlassungen gehört die NFON Telefonanlage aus der Cloud. Hinzu kommen Premium-Solutions wie zum Beispiel MiFIDII konforme Sprachaufzeichnung, Callcenter- und Hospitality-Lösungen, um steigende Kundenbedürfnisse abzudecken. Alle NFON-Services werden über redundante Hochleistungsrechenzentren in Deutschland betrieben. NFON erfüllt die höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Datenschutz. In Österreich vertrauen namhafte Kunden wie zum Beispiel shpock, paysafecard, Vienna House, Count IT, Ruefa Reisen und Falkensteiner Hotels & Residences der Telefonanlage aus der Cloud. Markus Krammer, Vice President Products & New Business, NFON AG: "_NFON mit seinen mehr als 150 Funktionen hilft Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre Kommunikationsprozesse zu optimieren_." Zu den neuesten österreichischen Kunden zählt der Magistrat von St. Pölten, der Landeshauptstadt von Niederösterreich. Wichtig sind für die neuntgrößte Gemeinde in Österreich unter anderem ein verlässlicher Support und keine zusätzlichen Kosten für Updates und Serviceleistungen. "_Standortunabhängigkeit, Anwenderfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Einfachheit_" sind für Gerald Schindler, Leiter der Stabsabteilung Informationstechnologie und Telekommunikation entscheidende Gründe für den Wechsel: "_Mit NFON können wir die umfangreiche Funktionalität der bisherigen Telekommunikationslösung realisieren, dies bei gleichzeitiger Einsparung von Betriebskosten bei optimaler Skalierbarkeit." _Mehr als 500 Nebenstellen werden für den Magistrat St. Pölten durch NFON betrieben. *Die neue Freiheit* - NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. Die NFON AG bietet maßgeschneiderte, intuitive Lösungen für moderne Kommunikationsbedürfnisse von Unternehmen in aktuell 13 Ländern an. Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer, NFON AG: "_Unser beeindruckendes Wachstum der vergangenen Jahre unterstreicht die Attraktivität des Produkts und die Stärke unseres Geschäftsmodells. Auch der strukturelle Wandel in Europa hin zu cloudbasierten Telefonielösungen verändert den Markt für Business-Kommunikation nachhaltig. Die Ausweitung unserer Vertriebsmannschaft in St. Pölten ist Zeugnis des wachsenden Bedarfs für Telefonanlagen aus der Cloud in Österreich_." *Über die NFON AG* Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud PBX Anbieter und zählt über 15.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150 Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/ [1] *Medienkontakte* NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45 300-121 thorsten.wehner@nfon.com 100zehn GmbH Timm Caspari +49 89 55 27 06 20 nfon@100zehn.de PRofessional Ulrich Taller +43 1 524 97 07-0 NFON-PR@PRofessional.at Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: NFON AG Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-04-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 676815 2018-04-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7b9146a1c85af320eba32b3e87cae1e9&application_id=676815&site_id=vwd&application_name=news

