Eher von Vorsicht geprägt war das Geschehen gestern an den europäischen Börsen. Es gab zwar einige Quartalszahlen, vor allem aus der Schweiz, die bei Einzeltiteln für etwas Bewegung sorgten, aber in Summe fehlten makroökonomische Impulse die die Märkte wirklich in Stimmung versetzen hätten können. So gab es bei den wichtigsten Indices nur marginale Zuwächse zu verzeichnen. In der Branchenübersicht waren Medienwerte gesucht, die französische Werbefirma Publicis überraschte mit hohem Wachstum, der Kurs schnellte 7,4% nach oben. Am schwächsten waren Konsumgüteraktien mit einem Abschlag von 1,8%, hier gab es Kurseinbußen bei den Tabakfirmen. ABB lieferte starke Quartalszahlen und übertraf die...

