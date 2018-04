SYZYGY AG: SYZYGY wächst um 4 Prozent im ersten Quartal und bestätigt die Prognose für 2018 DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis SYZYGY AG: SYZYGY wächst um 4 Prozent im ersten Quartal und bestätigt die Prognose für 2018 20.04.2018 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. * Umsatzerlöse um 4 Prozent auf EUR 15,4 Mio. gesteigert * Operatives Ergebnis um 10 Prozent auf EUR 1,1 Mio. angestiegen * Konzernergebnis liegt bei EUR 0,9 Mio. * Ausblick 2018: zweistelliges Umsatzwachstum Die SYZYGY Gruppe startet das neue Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 4 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse stiegen auf EUR 15,4 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte um 10 Prozent gesteigert werden und beträgt EUR 1,1 Mio. Die EBIT-Marge blieb gegenüber dem Vorjahr konstant bei 7 Prozent. Das Vorsteuer-ergebnis liegt bei EUR 1,3 Mio. Das Konzernergebnis betrug bei einer Steuerquote von 27 Prozent EUR 0,9 Mio. Hieraus ergibt sich ein Gewinn je Aktie von EUR 0,07 (Vorjahr: EUR 0,09). Die liquiden Mittel und Wertpapiere summierten sich zum Bilanzstichtag auf EUR 19,5 Mio., was einem Cash-Bestand von EUR 1,45 je Aktie entspricht. Q1-2018 Q1-2017 Veränd. Umsatzerlöse (TEUR) 15.424 14.795 +4% EBIT (TEUR) 1.104 1.004 +10% EBIT-Marge 7% 7% 0pp Finanzergebnis (TEUR) 151 503 -70% Periodenergebnis vor Steuern (TEUR) 1.255 1.507 -17% Periodenergebnis (TEUR) 920 1.071 -14% Gewinn/Aktie (EUR) 0,07 0,09 -25% Die SYZYGY Gruppe bestätigt die Jahresprogose 2018 und geht von einem zweistelligen Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr sowie einer Steigerung der EBIT-Marge im oberen einstelligen Bereich aus. Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2018 ist ab dem 4. Mai 2018 unter http://ir.syzygy.net abrufbar. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 20.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676849 20.04.2018

ISIN DE0005104806

AXC0051 2018-04-20/08:50