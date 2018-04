Das Minus von gut 4,5 Prozent am Donnerstag könnte die Bären in die Aixtron-Aktie zurück locken, vorausgesetzt, es tauchen jetzt Anschlusskäufe auf, die den Kurs wieder unter die gerade erst am Dienstag zurückeroberte 20-Tage-Linie als nächstliegende Unterstützung drücken.

