P R E S S E I N F O R M A T I O N der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Aufsichtsrat der STO Management SE beschließt Verlängerung des Vorstandsvertrags von Rolf Wöhrle Stühlingen, 20. April 2018 - Der Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE hat in seiner gestrigen Sitzung den Neuabschluss des Vorstandsvertrags des Mitglieds des Vorstands Rolf Wöhrle, zuständig für Finanzen, Controlling, Legal, Interne Revision und Informationstechnologie, infolge seiner erneuten Bestellung beschlossen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der STO Management SE, Jochen Stotmeister, führt dazu aus: "Es freut uns sehr, mit der Vertragsverlängerung die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Wöhrle fortzusetzen." Sto setzt damit auf personelle Kontinuität nach den Veränderungen in den vergangenen Jahren aufgrund des Wechsels der Mitglieder der Familie Stotmeister vom Vorstand in den Aufsichtsrat der STO Management SE. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

