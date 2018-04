Der historische und symbolische Wert übertrifft dabei bei weitem den Goldwert. Anne de Bretagne war die einzige Frau, die zweimal zur Königin gekrönt wurde. 3,53 Unzen Gold, also dreimal etwa 1347 US-Dollar, haben die Diebe da mitgehen lassen. Für den Museumspräsidenten dagegen wurde ein Gegenstand von unschätzbarem Wert entwendet. Seit mehr als 130 Jahren war das Artefakt im Museum ausgestellt. Derweil sitzt gerade ein Anwalt in Wien in Haft, weil ...

