BERLIN (Dow Jones)--Der designierten SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles traut nur eine Minderheit der Wähler zu, die Partei aus dem Schlamassel zu führen. Im neuesten Deutschlandtrend von Infratest Dimap für das Morgenmagazin geben 47-Prozent an, dass sie Nahles für ungeeignet halten. Jeder Dritte traut ihr demnach zu, die SPD wieder zu stärken.

Am Sonntag soll die 47-Jährige als erste Frau an die Spitze der ältesten Partei Deutschlands rücken. Sie wird auf dem Parteitag in Wiesbaden von der Flensburger Oberbürgermeisterin, Simone Lange, herausgefordert, der aber keine Siegchancen eingeräumt werden. Dennoch könnte sie dafür sorgen, dass Nahles einen Dämpfer verpasst bekommt, weil sich ein Teil der Delegierten aus Frust über die Parteispitze für Lange entscheidet. Die Sozialdemokraten waren bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent abgestürzt und fuhren damit das schlechteste Ergebnis seit dem Krieg ein.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, bekäme die SPD nur 17 Prozent. CDU und CSU erhielten 32 Prozent. Bei der AfD machten 15 Prozent der Wähler ihr Kreuz, bei der FDP 10 Prozent. Die Grünen würden 12 Prozent der Bürger wählen, die Linke 10 Prozent

April 20, 2018 02:49 ET (06:49 GMT)

