SK last day L&S- Indikation S Immo SPI 16.14 (19.04.) 16.28/ 16.44 1.36% 09:14:04 FACC FACC 22.00 (19.04.) 22.00/ 22.20 0.45% 09:12:39 Bawag Group BG 43.72 (19.04.) 43.73/ 44.09 0.43% 09:13:26 SBO SBO 102.40 (19.04.) 102.30/ 103.20 0.34% 09:08:20 Verbund VER 25.76 (19.04.) 25.76/ 25.92 0.31% 09:13:44 OMV OMV 50.34 (19.04.) 50.06/ 50.28 -0.34% 09:14:04 voestalpine VOE 44.90 (19.04.) 44.68/ 44.77 -0.39% 09:14:00 Telekom Austria TKA 7.65 (19.04.) 7.58/ 7.65 -0.46% 09:10:35 Erste Group EBS 40.75 (19.04.) 40.46/ 40.54 -0.61% 09:12:37 RBI RBI 28.50 (19.04.) 28.03/ 28.12 -1.49% 09:14:00 FACC 19.04 15:29 Celovec | EUUS7001Innovation in Europe and US FACC ... der...

