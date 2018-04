Bad Marienberg - Vorstand und Aufsichtsrat der OTI Greentech AG (ISIN DE000A0HNE89/ WKN A0HNE8) haben heute beschlossen, auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2018 eine vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 229 ff. AktG zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung von sonstigen Verlusten vorzuschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

