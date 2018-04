Bad Marienberg - Deutschlands größter Serienyachthersteller HanseYachts AG (ISIN DE000A0KF6M8/ WKN A0KF6M) hatte in den letzten Wochen bei einem weiterhin auf Rekordniveau liegenden Auftragseingang und -bestand teils unvorhersehbare Effekte zu verzeichnen, die sich im laufenden Geschäftsjahr negativ auf das Ergebnis des Konzerns auswirken, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...