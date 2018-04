Bad Marienberg - Der MORE & MORE GmbH gelang im abgelaufenen Geschäftsjahr der Turnaround und die Rückkehr in die Gewinnzone, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gesellschaft hat ihre eigenen Ziele deutlich übertroffen und kündigt für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 1,8 Mio. Euro an, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust in Höhe von -3,6 Mio. Euro zu verzeichnen war. Dabei verbessert sich das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht More & More von einer Bestätigung des operativen Ergebnisses auf dem erreichten Niveau aus.

