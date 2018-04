Die 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68) will eine Dividende von 0,10 Euro für das Geschäftsjahr 2017 an die Aktionäre ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern erstmals eine Dividende aus. Die Hauptversammlung findet am 1. Juni 2018 statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,58 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 3,87 Prozent. In den ersten neun Monaten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...