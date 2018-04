Die Weltwirtschaft steht vor einem der besten Jahre seit der globalen Finanzkrise, wobei sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer wachsen, während die Inflation noch gedämpft ist, so CNBC. Aber so ein guter Lauf könnte in den nächsten zwei bis drei Jahren enden, so UBS-Präsident Axel Weber gegenüber CNBC. "Wir befinden uns am Ende einer langen Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...