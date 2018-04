KRAFT HEINZ ist die Nummer 5 weltweit, liegt aber in Sachen Kursentwicklung auf dem letzten Platz. 98 $ im Top, nun 60 $. Das Problem: Buffett und 3G haben den Konzern zusammengelegt und auf eine beispiellose Kosteneffizienz getrimmt. Dabei wurde vergessen, wie der Konzern auch umsatzseitig wachsen kann. Das tut er seit Längerem nicht. Also kein Wachstum bei bis zum Anschlag ausgereizter Kosteneffizienz. Im Ergebnis: Gewinnwachstum ist so nicht mehr möglich. Am 2. Mai kommen die Zahlen und wir sind gespannt, was das Management in Sachen neuer Wachstumsstrategie zu bieten hat. KGV 15 sind wenig ambitioniert. Wir kommen nächste Woche darauf zurück und entscheiden dann, ob wir ein Comeback wagen.



