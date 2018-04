Stiftungen müssen positive Erträge erzielen, um ihren Zweck erfüllen zu können. Dies ist nichts Neues - im Niedrigzinszeitalter müssen allerdings die passenden Anlagestrategien gewählt werden, so der aktuelle Stiftungsreport von Asset Standard.Die kürzlich von der comdirect veröffentlichte Studie hat nochmals eindrücklich gezeigt, was eigentlich schon länger klar ist: Obwohl die Deutschen zu den eifrigsten Sparern weltweit gehören, verlieren sie Jahr für Jahr eine Milliardensumme - schlicht, weil auf die "falschen" Anlageformen gesetzt wird. Denn vermeintlich sichere Geldanlagen wie Tagesgeld, Festgeld und Spareinlagen werden nur noch minimal verzinst, im Schnitt waren es im ersten Quartal 2018 nur 0,20 Prozent p.a. Hieraus ergibt sich bei einer Inflationsrate von 1,50 Prozent p.a. ein Realzins von minus 1,30 Prozent p.a. und somit ein kontinuierlicher Verlust. Private Haushalte haben nach Berechnungen der comdirect somit allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres insgesamt 7,1 Milliarden Euro verloren.

