Vectron Systems AG: Quartalsergebnis - Leichte Umsatzsteigerung zu Q4/2017 DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vectron Systems AG: Quartalsergebnis - Leichte Umsatzsteigerung zu Q4/2017 20.04.2018 / 10:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Trotz der im Vergleich zu 2017 erwarteten verhaltenen Nachfrage im Kerngeschäft gelang es Vectron durch gezielte Marketing-, Vertriebs- und Partneraktionen im ersten Quartal 2018, einer traditionell schwächeren Geschäftsperiode, einen Umsatz in Höhe von EUR 7,4 Mio. zu erzielen. Das entspricht einer Steigerung von 6,3 % gegenüber dem saisonal eher stärker einzuordnenden vierten Quartal (Q4/2017: EUR 6,9 Mio.). Die Gesellschaft erwartet für 2018 unverändert einen verhaltenen Markt, der spätestens im Laufe des Jahres 2019 signifikante Nachfragesteigerung aufzeigen wird, da das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen und die Kassensicherungsverordnung zum 01.01.2020 in Kraft treten werden. Diese Gesetzgebungen sind im Gegensatz zum bisherigen Erlass mit der Androhung hoher Geldbußen verbunden. Der Einsatz einer technischen Sicherungseinrichtung in allen Registrierkassen ist zu diesem Zeitpunkt in Gänze Pflicht. Nach eigenen Erhebungen haben aktuell immer noch rund 30 % der Kunden nicht auf finanzamtskonforme Kassensysteme umgestellt. Zusätzliche Umsatzpotentiale ergeben sich aus dem genannten Erlass, der es erforderlich macht, bereits umgestellte Systeme zu diesem Zeitpunkt noch einmal auf den neuen Standard nachzurüsten. Parallel zum Ausbau des Kerngeschäftes entwickelt Vectron neue digitale Geschäftsmodelle, um zusätzliche Umsatz- und Ertragsflüsse zu generieren und zu etablieren. Daher tätigt die Gesellschaft gezielte Investitionen in den Bereichen Softwareentwicklung und cloud-basierte Services wie zum Beispiel "GetHappy", eine Kooperation mit Coca-Cola. Diese Investitionen wurden aus dem laufenden Cash Flow finanziert und haben das Ziel, die Vectron Digitalisierungsstrategie und Neuausrichtung zum Fullsize-Systemlösungsanbieter sicherzustellen. Basierend auf diesen Investitionen hat Vectron in Q1/2018 ein EBITDA von EUR -0,18 Mio. (Q4/2017: EUR -0,12 Mio.) erzielt. Kontakt: Oliver Kaltner Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)251 2856-0 fax +49 (0)251 2856-564 www.vectron.de ir@vectron.de 20.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676941 20.04.2018

