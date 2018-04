Als innungseigene Fachschule unterhält die NKF in Springe einen sehr engen Kontakt zu Ihren Betrieben. Durch diesen laufenden Austausch wurde im vergangenen Jahr der Lehrgang "Lecksuche" etabliert und auch erstmalig durchgeführt. In diesem Lehrgang geht es um die theoretische und praktische Umsetzung der Chemikalienklimaschutzverordnung und der F-Gase Verordnung 517/2015. So startete im März 2018 dieser Lehrgang für die Monteure, die eben diese Kenntnisse ergänzen bzw. vertiefen wollten. Am ersten Tag ging es um die gesetzlichen Grundlagen, aber im Wesentlichen auch darum, wie die Lecksuche und Dichtheitskontrolle fachgerecht dokumentiert werden kann. Auch die Funktion der verschiedenen Detektoren und die Methodik der Lecksuche wurden erläutert. Anschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...