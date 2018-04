Spotify: Die eigentliche Arbeit beginnt erst

Spotify (WKN: A2JEGN / ISIN: LU1778762911) hat einen erfolgreichen Börsengang hingelegt. Für den weltweit führenden Musikstreaming-Dienst beginnt jedoch jetzt erst die eigentliche Arbeit.

Die Art und Weise, wie Menschen Musik hören, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten radikal verändert. Lange Zeit mussten sich Musikliebhaber Schallplatten und später CDs anschaffen. Das Internet sorgte für eine Revolution. Die Songs konnten nun massenweise heruntergeladen werden. Das Hören war nicht mehr auf bestimmte Geräte wie CD-Spieler beschränkt. Berühmtheit erlangte zum Beispiel Apples tragbares Abspielgerät iPod. Doch immer noch ging es darum, einzelne Songs für 79 oder 99 Cent sowie Alben für ein paar Euro zu erwerben. Spotify und andere Musikstreaming-Anbieter haben die Musikwelt weiter verändert. Inzwischen geht es nicht mehr darum, einzelne Songs oder Alben zu besitzen. Die Musikliebhaber von heute bezahlen lediglich für das Musikerlebnis.

Bei Spotify haben Musikfans die Wahl zwischen zwei Angeboten. Bei der kostenlosen Variante müssen sie mit Werbung zwischen den Songs leben. Das Premium-Angebot kostet 9,99 Euro im Monat. Werbeunterbrechungen fallen weg, zudem können Songs innerhalb der Playlists übersprungen werden, die Musik kann auch offline gehört werden, außerdem kann jeder Song sofort abgespielt werden. Ferner wird eine höhere Qualität geboten. In beiden Fällen steht es dem Nutzer frei, seine Lieblings-Songs auf verschiedenen Geräten wie PCs, Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen zu hören. Lange Zeit ließen sich die Schweden in Sachen Geschäftsergebnisse nicht in die Karten schauen. Doch im Zuge des am 3. April erfolgten Börsengangs musste sich dies ändern.

