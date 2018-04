Die NANOGATE SE, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, stärkt mit mehreren zusätzlichen Aufträgen für innovative Kunststoffkomponenten ihr US-Geschäft. Das kumulierte Umsatzvolumen für die mehrjährigen Projekte liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Unterdessen hat die Standortentwicklungsorganisation JobsOhio angekündigt, den Kompetenzausbau von NANOGATE in den USA mit einem Investitionszuschuss von 2 Mio. $ zu unterstützen.Im Rahmen des starken Wachstums in den USA wird die dortige Beteiligung erstmals ein Projekt für einen deutschen Automobilhersteller umsetzen. Der Start für die Produktion von Komponenten für den Innenraum ist bereits für die nächsten Monate geplant. Damit erreicht der Konzern ein wichtiges Ziel seiner Internationalisierungsstrategie. Überdies intensiviert NANOGATE seine Beziehung zu asiatischen Automobilkonzernen: Bereits ab Mai 2018 wird NANOGATE für einen Fahrzeughersteller aus Südkorea Reflektoren für hochwertige Beleuchtungskomponenten herstellen und mit N-Metals-Technologien veredeln. Die Komponenten werden aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt. Auch bei japanischen Automobilkunden konnte NANOGATE seine Marktposition ausbauen: So wird im Juni 2018 die Fertigung von Türkomponenten und Kunststoffblenden starten. Für einen weiteren japanischen Hersteller liefert der Konzern ab August 2018 Bauteile mit einer Schwarz-Hochglanz-Veredelung der Marke N-Glaze. In allen Fällen handelt sich um Projekte für Werke in Nordamerika. NANOGATE ist bei multifunktionalen Kunststoffbauteilen mit designorientierten Oberflächen einer der weltweit führenden Anbieter, wie die neuen Projekte zeigen. Mit einer möglichst breiten internationalen Präsenz legt das Unternehmen die Basis für weiteres Wachstum.



