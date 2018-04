Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Hannover (pts019/20.04.2018/10:45) - * Gemeinsame Lösungen rund um MindSphere stellen einen Brückenschlag zwischen dem operativen Betrieb in der Industrie und der IT mit Hilfe von IoT und Analytik dar. * Orange Business Services und Siemens bündeln ihre Stärken, um Kunden neue Umsatzquellen zu erschliessen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. * Die Partnerschaft wird auf der Hannover Messe auf dem Siemens MindSphere Stand in Halle 9, Stand D35, vorgestellt. Orange Business Services https://www.orange-business.com/en und Siemens https://www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/ueber-uns/unternehmensstruktu r/digital-factory.html , der führende Anbieter von Ausstattung für die Automation von Produktionsanlagen, schliessen sich zusammen, um die Anwendung des Internet der Dinge (IoT) in der Industrie voranzutreiben. Dabei werden beide Partner zusammen die Integration und die Förderung von IoT-Innovationen vereinfachen. Der Fokus liegt zunächst auf der Entwicklung von Lösungen rund um Asset-Tracking und Asset-Monitoring, um die Supply Chain zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Weitere erste Fokusbereiche sind die Entwicklung von digital verbesserten Produkten zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft wird Unternehmen unterstützen, ihre Maschinen und ihre physische Infrastruktur mit der digitalen Welt zu verbinden. Fortschrittliche Analysen und digitale Dienste werden Unternehmen helfen, die Produktivität und Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern. Orange Business Services bringt seine globalen Kompetenzen in den Bereichen Mobilfunkanbindung, Beratung, Systemintegration und Anwendungsentwicklung in die Partnerschaft ein. Die Kooperation basiert auf dem offenen IoT-Betriebssystem MindSphere von Siemens https://www.siemens.com/global/de/home/produkte/software/mindsphere.html sowie Datavenue, dem modularen Angebot von Orange für IoT und Data Analytics. Die nahtlose Integration von Daten entlang industrieller Wertschöpfungsketten Orange Business Services wird sowohl Systeme als auch Objekte über MindSphere verbinden. Kunden haben die Möglichkeit, vorkonfigurierte Angebote wie Asset-Tracking oder kundenspezifische Lösungen und Anwendungen zu erhalten. Orange Business Services wird zunächst die Konnektivitätskomponenten von Datavenue anbieten. Dazu zählen Mobilfunk- und Low-Power-Wide-Area(LPWA)-Netze. Weitere Datavenue-Komponenten werden folgen. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Siemens im MindSphere-Ökosystem im industriellen Bereich. Durch die Kombination unserer Stärken bieten wir Industrieunternehmen neue Möglichkeiten, ihre Daten und die Leistungsfähigkeit von IoT zu nutzen, um signifikante Wettbewerbsvorteile zu erzielen", so Olivier Ondet, Senior Vice President, IoT, Orange Business Services. "Orange Business Services unterstützt das globale MindSphere Ökosystem von Siemens mit seinem führenden Know-how in den Bereichen IT, Systemintegration und Anwendungsentwicklung, was letztlich unseren gemeinsamen Kunden zugutekommt. Das globale IoT-Konnektivitätsangebot von Orange unterstützt Anforderungen, bei denen digitale Produkte und Prozesse in unsere MindSphere-Plattform integriert werden können. Unsere Kunden profitieren nun von einer weltweiten Abdeckung, die sowohl für neue Geschäftsmodelle als auch für die Skalierbarkeit wichtig ist", sagte Kai Brasche, Vice President, MindSphere Partner Management EMEA bei Siemens. Der Fokus der Partnerschaft liegt zunächst auf Europa. Die ersten gemeinsamen Lösungen werden in Deutschland und Österreich eingeführt. Um die Möglichkeiten dieser Partnerschaft zu zeigen, werden Orange Business Services und Siemens auf dem MindSphere-Stand auf der Hannover Messe in Halle 9, Stand D35, vertreten sein. Die Hannover Messe ist die weltweit führende Industrietechnikmesse und findet vom 23. bis 27. April 2018 statt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.orange-business.com (Ende) Aussender: L&W Communication AG Ansprechpartner: Evelyn von Wieser Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: evelyn@lw-com.com Website: www.lw-com.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180420019

