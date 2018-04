Frankfurt - Der Euro-Staatsanleihemarkt zeigte sich im März von seiner freundlichen Seite und konnte einen Teil der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Verluste wieder wettmachen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Schwache Konjunkturdaten hätten Zweifel am Wachstumsbild aufkommen lassen. Hinzugekommen seien vor allem aus den USA Nachrichten, die zur einer höheren Risikoaversion unter den Marktteilnehmern geführt hätten. Neben unzähligen Personalrochaden im Weißen Haus, bei denen die gemäßigten Berater Trumps durch Hardliner ersetzt worden seien, seien vor allem die Sorgen vor einem Handelskrieg für eine Flucht in Staatsanleihen verantwortlich gewesen.

