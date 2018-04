Odeon Film AG: Vorstand beabsichtigt, Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 0,04 Euro je Odeon-Aktie vorzuschlagen DGAP-Ad-hoc: Odeon Film AG / Schlagwort(e): Dividende Odeon Film AG: Vorstand beabsichtigt, Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 0,04 Euro je Odeon-Aktie vorzuschlagen 20.04.2018 / 11:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR Odeon Film AG: Vorstand beabsichtigt, Hauptversammlung Dividendenausschüttung in Höhe von 0,04 Euro je Odeon-Aktie vorzuschlagen München, den 20. April 2018 Der Vorstand hat heute beschlossen, in seinem dem Aufsichtsrat vorzulegenden Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 0,04 Euro je Stammaktie vorzusehen. Der Aufsichtsrat wird voraussichtlich am 25. April 2018 über die Billigung des Jahres- und des Konzernabschlusses sowie seinen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung entscheiden. Kontakt: Investor Relations Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Telefon: +49 (0)89 64958-0 Telefax: +49 (0)89 64958-103 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 64958-0 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 WKN: 685300 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676973 20.04.2018 CET/CEST

