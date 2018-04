Düsseldorf (ots) -



Arbeitnehmer, die noch nicht all ihre Urlaubstage für dieses Jahr verplant haben, können sich mit geschickt gebauten Urlaubsbrücken ein Maximum an Urlaub sichern. Zum Beispiel mit Hilfe der vielen Feiertage im Mai. Aber auch die zweite Jahreshälfte bietet mit dem Tag der Deutschen Einheit, dem Reformationstag bzw. Allerheiligen sowie Weihnachten und Neujahr viele Chancen, so viel wie möglich an Urlaub herauszuholen. Darauf weist der Reiseveranstalter alltours hin, der zahlreiche Angebote rund um die verlängerten Wochenenden und Brückentage im Programm hat.



Einfach mal kurz in einem Wellnesshotel entspannen oder einen Städtetrip einschieben. Dafür bietet sich der Tag der Arbeit am 1. Mai (Dienstag) an. Mit Einsatz von einem Urlaubstag wird ein verlängertes Wochenende von vier Tagen möglich. Nimmt man noch drei Urlaubstage hinzu, hat man schon neun freie Tage am Stück zur Verfügung. Da lohnt sich dann bereits eine Flugreise, zum Beispiel nach Mallorca.



Auch um Christi Himmelfahrt am 10. Mai (Donnerstag) benötigt man nur vier Urlaubstage für neun Tage Urlaub, oder zwei für sechs. Und wer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder im Saarland wohnt, für den gilt das noch einmal an Fronleichnam am 31. Mai.



Arbeitnehmer, die in ihre Ferienplanung den 1. Mai und Christi Himmelfahrt einbeziehen, können sich mit dem Einsatz von acht Tagen Urlaub auf 17 freie Tage freuen. Gleiches gilt für diejenigen, die den Pfingstmontag (21. Mai) und Fronleichnam nutzten. Perfekte Zeiten also, um eine Fernreise in die Karibik oder nach Asien zu unternehmen.



Nach dem Mai herrscht erstmal einige Monate lang Feiertagsflaute. Das lange Warten wird jedoch belohnt, denn 2018 fällt der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober auf einen Mittwoch. Nur zwei Urlaubstage sind nötig, um fünf Tage verreisen zu können. Und mit vier Urlaubstagen kommt man neun freie Tage.



Auf neun freie Tage mit vier Urlaubstagen kommen auch diejenigen, die den Reformationstag bzw. Allerheiligen für ihre Urlaubsplanung nutzen. Je nach Bundesland ist entweder der 31. Oktober (Mittwoch) oder der 1. November (Donnerstag) ein Feiertag.



Absolut arbeitnehmerfreundlich liegen in diesem Jahr Weihnachten und Neujahr. Denn alle Feiertage fallen auf einen Wochentag. Wer das Glück hat, an Heiligabend und Silvester jeweils nur einen halben Tag arbeiten zu müssen, kommt mit nur drei Urlaubstagen auf elf freie Tage.



Preisbeispiele 28.04. bis 01.05.2018 (Tag der Arbeit am 1. Mai) Quality Hotel Plaza Dresden (4*) 4 Tage, Doppelzimmer, mit Frühstück z. B. Anreise am 28.04. ab 220 Euro p. P.



28.04. bis 06.05.2018 (Tag der Arbeit am 1. Mai) Hotel Blue Sea Cala Millor (3*), Mallorca 7 Tage, All-inclusive, Doppelzimmer z. B. am 28.04. ab Köln/Bonn ab 389 Euro p. P.



28.04. bis 13.05.2018 (Tag der Arbeit am 1. Mai und Christi Himmelfahrt am 10. Mai) The Long Beach Resort (3,5*), Sri Lanka 14 Tage, Übernachtung/Frühstück, Superior-Doppelzimmer z. B. am 29.04. ab München ab 834 Euro p. P.



05.05. bis 13.05.2018 (Christi Himmelfahrt am 10. Mai) Hotel Angelina (3*), Korfu 7 Tage, Übernachtung/Frühstück, Studio z. B. am 05.05. ab Frankfurt ab 398 Euro p. P.



26.05. bis 03.06.2018 (Fronleichnam 31. Mai) Hotel Flamingo Grand (4,5*), Albena, Bulgarien 7 Tage, Studio, Halbpension z. B. am 26.05. ab Berlin-Tegel ab 444 Euro p. P.



27.10. bis 04.11.2018 (Reformationstag am 31. Oktober/Allerheiligen am 1. November) Hotel Orquidea (3*), Funchal, Madeira 7 Tage, Übernachtung/Frühstück Doppelzimmer z. B. am 27.10. ab Hamburg ab 554 Euro p. P.



01.11. bis 04.11.2018 (Allerheiligen am 1. November) Cottonia Villa & Mineral Spa Resort (3*), Bad Flinsburg, Polen 4 Tage, Halbpension, Doppelzimmer z. B. Anreise am 01.11. ab 164 Euro p. P.



Über alltours



alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.



Redaktionskontakt: Alexandra Hoffmann Pressereferentin Telefon: +49 211 5427-7401 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de