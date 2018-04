Ascheberg (ots) - Nach einer rund einjährigen Umbauzeit hat Hotelier Uwe Heymann mit dem Star-Designer Werner Aisslinger einen Ort geschaffen, der in Schleswig-Holstein seinesgleichen sucht: Das Hotel Whitman in Ascheberg am Plöner See bietet den idealen Rahmen für einen Reset, gebaut mit einem skandinavisch offenen Design, das das Licht und die Stimmung vom See in die Räume transponiert.



Den stilvollen Rahmen für die Wellcation am See hat einer der derzeit gefragtesten Designer geschaffen: Star-Designer Werner Aisslinger. Er schuf er das auf Nachhaltigkeit basierende Setting für den Start in einen bewussteren Lebensstil, unter anderem mit gedeckten Tönen und vielen Pflanzen. Die 43 geräumigen Studios mit einer Größe von 40 bis 100 Quadratmetern bieten viel Raum für Entfaltung und Erholung. Im großzügigen Wellnessbereich mit Pool, drei Saunen und acht aufwändigen Behandlungsräumen oder auch direkt am See lässt es sich mit einem großzügigen Angebot an Sport, Massagen oder Anwendungen entspannen.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung an: anja.eigen@laengengrad9.de



Datum: 26. April 2018 um 11.30 Uhr Ort: Hotel Whitman, Plöner Chaussee 21, 24326 Ascheberg www.hotel-whitman.de



Pressekontakt: Längengrad 9 Anja Eigen Mail: anja.eigen@laengengrad9.de Telefon: 0170 468 05 36