Unter Finanz-Start-ups sorgt die Kampagne des Fintechs Savedroid für Entsetzen. Vertreter fürchten um das Vertrauen in die Branche.

"So geht es nicht!", mit dieser Botschaft haben sich am Freitagmittag zahlreiche Vertreter von Finanz-Start-ups von der PR-Aktion des Frankfurter Fintechs Savedroid distanziert. In einem offenen Brief bringen sie zum Ausdruck, wie wichtig Vertrauen für ihre Branche ist. "Daher ist es uns völlig unverständlich und wir sind entsetzt, wie man Kunden, Partner, Regulatoren und die Öffentlichkeit durch PR-Aktionen in die Irre führen kann, die mit diesem Vertrauen spielen", schreiben sie.

Hintergrund: Das 2015 gegründete Unternehmen Savedroid hatte in den vergangenen Monaten mit einem Initial Coin Offering (ICO) - einem virtuellen Börsengang - rund 40 Millionen Euro von 35.000 Investoren eingesammelt. Mit dem Geld will es seine App erweitern, die Nutzern beim Sparen helfen soll. Künftig sollen Kunden das gesparte Geld auch in Kryptowährungen investieren können.

Am Mittwochmorgen dann der Schock: Auf der Internetseite des Unternehmens war nur noch ein Bild aus der US-Comic-Serie "South Park" zu sehen, darüber die Schrift "And it's gone" - und es ist weg. Parallel tauchten auf der Twitter-Seite des ...

