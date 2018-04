Hoftex Group AG-Tochter Tenowo GmbH verkauft Minderheitsbeteiligung an indischer Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. DGAP-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Hoftex Group AG-Tochter Tenowo GmbH verkauft Minderheitsbeteiligung an indischer Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. 20.04.2018 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich Hof, 20. April 2018 - Die Tenowo GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Hoftex Group AG, hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer 49%-igen Beteiligung an der Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. an die indischen Mitgesellschafter geschlossen. Die Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. mit Sitz in Mumbai ist im Bereich der Vliesstoffherstellung tätig. Der Verkauf der Beteiligung ist eine Folge der weiteren strategischen Fokussierung der Tenowo GmbH. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit dem Verkauf sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das bilanzielle Eigenkapital der Hoftex Group AG verbunden. Der Vollzug der Transaktion soll binnen 24 Monaten nach Abschluss des Kaufvertrags stattfinden. Der Kaufvertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Hoftex Group AG. Die Aktien der Hoftex Group AG (ISIN: DE0006760002; WKN: 676000) notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der Bayerischen Börse München. Pressekontakt: Charles Barker Corporate Communications GmbH Tobias Eberle Executive Director Fon + 49 69 79 40 90 24 Mob. +49 173 520 44 36 Tobias.Eberle@charlesbarker.de ________________________________________ Sprache: Deutsch Unternehmen: Hoftex Group AG Fabrikzeile 21 95028 Hof Deutschland Telefon: ++49 9281 49-0 Fax: ++49 9281 49-216 E-Mail: vorstand@hoftexgroup.com Internet: www.hoftexgroup.com ISIN: DE0006760002 WKN: 676000 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hoftex Group AG Fabrikzeile 21 95028 Hof Deutschland Telefon: ++49 9281 49-0 Fax: ++49 9281 49-216 E-Mail: IR@hoftexgroup.com Internet: www.hoftexgroup.com ISIN: DE0006760002 WKN: 676000 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676995 20.04.2018 CET/CEST

