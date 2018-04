marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger sind noch nicht bereit, Apple bleibt in Führung

Offenbar ging die jüngste DAX-Erholung einigen Anlegern etwas zu schnell. Aus diesem Grund notiert das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Freitagmittag lediglich im Bereich des Vortagesschlusses. Und dies, obwohl sich der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich schwächer zeigt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 12.564

MDAX +0,3% 26.104

TecDAX -0,3% 2.632

SDAX -0,3% 12.329

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.497

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508), Münchener Rück (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Viel interessanter ist jedoch, was derzeit im Bereich US-Technologie abgeht. Schließlich sind es Amazon, Facebook Google & Co, die derzeit die Börsennachrichten bestimmen. Im Moment ist es zum Beispiel die Frage, wer die Grenze von 1 Billion US-Dollar in Sachen Börsenwert erreicht. In diesem Rennen hat immer noch Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) die Nase vorne.

Den vollständigen Artikel lesen ...