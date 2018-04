Shenzhen ist die weltweit erste Millionenstadt, in der alle Busse elektrisch fahren. Das hat ganz viel mit dem Batterie- und Automobilentwickler BYD zu tun, der in der Metropole seinen Stammsitz hat. Er lieferte seit 2015 insgesamt fast 16.000 E-Busse an die südchinesische Kommune, wie der Deutschlandfunk berichtet. Die Fahrzeuge bringen nun rund 12,5 Millionen Einwohner im Betrieb emissionsfrei von A nach B.

Die Umstellung ist komplett

"2015 wurden in Shenzhen 3.600 E-Busse auf ... (Achim Graf)

