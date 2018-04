Frankfurt - Die Äußerungen von Ewald Nowotny werden vermutlich bei der kommenden Sitzung des EZB-Rats nachhallen, so Ulf Krauss von der Helaba.Der österreichische Notenbankchef habe für einen relativ zügigen Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes geworben. Dabei brachte er ein Ende des Kaufprogramms in diesem Jahr und eine Erhöhung des negativen Einlagensatzes von -0,4% auf -0,2% im nächsten Jahr ins Spiel, was im Übrigen genau den Erwartungen der Analysten der Helaba entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...