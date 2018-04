Luxemburg - Giorgio Ventura (45) ist ab sofort neuer Global Head of Sales bei Carmignac, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ventura wird gleichzeitig Mitglied im Ausschuss für strategische Entwicklung und bleibt Vertriebschef in Italien.

Den vollständigen Artikel lesen ...