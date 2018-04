Metalcorp Group B.V.: vollständige Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um 30 Mio. Euro DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe Metalcorp Group B.V.: vollständige Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um 30 Mio. Euro 20.04.2018 / 12:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Metalcorp Group B.V.: vollständige Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 um 30 Mio. Euro Amsterdam, 20. April 2018 - Die Metalcorp Group B.V., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat die Aufstockung ihrer 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) auf 80 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren wurde das Maximalvolumen von 30 Mio. Euro vollständig gezeichnet. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die laufende Notierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich am 24. April 2018 erfolgen. Mit den zufließenden Mitteln will die Metalcorp Group ihre Aluminiumproduktion deutlich erweitern und ihre Aktivitäten im Stahlbereich zusätzlich verstärken. Über die Metalcorp Group B.V.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gelistet. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Mark Nunes Metalcorp Group B.V. +31 (0) 20 890 89 00 mnunes@metalcorpgroup.com 20.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group B.V. Crystal Tower, Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Niederlande ISIN: DE000A1HLTD2 WKN: A1HLTD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676561 20.04.2018

ISIN DE000A1HLTD2

AXC0117 2018-04-20/12:43