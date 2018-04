Mutares AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor DGAP-Ad-hoc: Mutares AG / Schlagwort(e): Dividende Mutares AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor 20.04.2018 / 13:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mutares AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor München, 20. April 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) werden der diesjährigen Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende auf EUR 1,00 (Vorjahr: EUR 0,35) vorschlagen. Auf Ebene des Einzelabschlusses hat die Mutares AG das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 17,6 Mio. (Vorjahr: EUR 5,5 Mio.) erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Grund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG heute beschlossen, der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,35) vorzuschlagen. Mit der erfolgten Umstellung auf IFRS wird die Mutares AG den Geschäftsbericht für das Jahr 2017 einschließlich des testierten Konzernabschlusses nach IFRS voraussichtlich am 13. Juni 2018 veröffentlichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677025 20.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0SMSH2

AXC0125 2018-04-20/13:01