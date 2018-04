Schwache Quartalsergebnisse bei Taiwan Semiconductor sorgten am Donnerstag für Abgabedruck in der gesamten Halbleiterbranche - und bei ihren Zulieferern wie dem Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001). Auch heute steht die Aktie zur Mittagszeit unter Druck. Zwar wird da gerade der Dividendenabschlag eingepreist. Aber die Dividende betrug 2,50 Euro. Der Abschlag gegen 12 Uhr hingegen liegt bei 5,65 Euro. Nun ist es eigentlich Unsinn, die gesamte Branche wie sauer Bier zu verkaufen, nur, weil ein einziger Chiphersteller nicht so läuft wie gedacht. Aber aus dem Unsinn kann trotzdem ein negatives, charttechnisches Signal werden. Das bereits heute vollzogen wäre, sofern Siltronic nicht auf dem Absatz kehrtmacht und das aktuelle Minus tilgt. Sehen wir uns den Chart an:

Sie sehen, dass die Aktie eigentlich auf dem Weg war, sich wieder an das bisherige Rekordhoch von 160,55 ...

