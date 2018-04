Frankfurt - Nachdem der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) an drei Tagen in Folge daran gescheitert ist, in den unterschrittenen Februar-Aufwärtstrendkanal zurückzukehren, ist es zu deutlichen Kursverlusten gekommen, so die Analysten der Helaba.Dabei sei auch die kurzfristige Seitwärtsrange nach unten verlassen worden. Zudem würden die Indikatoren auf Risiken hinweisen. MACD, Stochastik und DMI stünden bei negativem Momentum im Verkauf. Mit Unterschreiten wichtiger Unterstützungen bestehe Potenzial bis zum 38,2%-Retracement des Februar-Aufwärtsimpulses bei 157,75. Der wichtige Widerstand bei 159,69 sei außer Reichweite. (20.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...