* Von mir vorhergesagtes Kaufsignal hat sich wieder bestätigt* Der Newmont-Chart ist rundum bullish* Jetzt hat die Aktie das nächste Kaufsignal gegeben* Auch andere Minenaktien in unseren Depots sind höchst attraktiv* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wenn staatliche Angebote zur Technologieförderung nicht angenommen werden

Newmont Mining weist den Weg

Liebe Leser,



vorige Woche habe ich Ihnen hier am Beispiel der Google-Aktie gezeigt, wie sehr sich die Charttechnik bei den Aktien der großen Technologiekonzerne, die in den USA als "BigTech" bezeichnet werden, verschlechtert hat. Sie zeigen durchweg Topformationen, und einige, darunter Tesla, sind bereits nach unten ausgebrochen. Damit befinden sie sich aus charttechnischer Sicht in einer Baisse.



Ein ganz anderes Bild zeigen die Edelmetallaktien. Das sehen Sie - wiederum beispielhaft - an Newmont Mining. Als einer der größten Goldproduzenten ist dieses US-amerikanische Unternehmen, das weltweit tätig ist, ein Flaggschiff der Branche.

