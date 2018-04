Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag im Kurs leicht nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag im Mittagshandel etwas unter dem Vortagesstand bei 158,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,59 Prozent.

Deutlichen Auftrieb erhielten dagegen britische Staatsanleihen. Im Gegenzug fielen ihre Renditen spürbar. Auslöser waren Äußerungen von Großbritanniens Notenbankchef Mark Carney vom Donnerstagabend. Carney hatte eine Zinsanhebung Mitte Mai, die am Markt als ausgemachte Sache galt, stark in Zweifel gezogen. Die Notenbank werde ihre nächste Zinsentscheidung in dem Bewusstsein treffen, dass es auch noch andere Zinssitzungen in diesem Jahr gebe, sagte der Kanadier im britischen Fernsehen.

Tendenzieller Widerspruch kam schon am Freitag. Michael Saunders, ebenfalls ein ranghohes Notenbankmitglied, lieferte in einer Rede im schottischen Strathclyde einige Argumente für eine baldige geldpolitische Straffung. Mit Blick auf die seiner Meinung nach gute wirtschaftliche Lage sagte Saunders: "Unser Fuß muss nicht mehr so fest auf dem Gaspedal stehen."

Konjunkturdaten dürften vor dem Wochenende kaum Impulse für den Anleihehandel liefern. Im Tagesverlauf wird nur noch das Konsumklima für den Euroraum von der EU-Kommission erwartet. In den USA stehen keine relevanten Wirtschaftsdaten an./bgf/jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0137 2018-04-20/13:38