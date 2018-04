Original-Research: Energiekontor - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor

Unternehmen: Energiekontor

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.04.2018

Kursziel: 25,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 24,80 auf EUR

23,50.

Zusammenfassung:

Energiekontors Nettoergebnis für 2017 lag 10% über unserer Schätzung und

erreichte fast EUR12 Mio. Die Ergebniskennzahlen lagen deutlich unterhalb der

Vorjahreszahlen, da das Unternehmen ca. die Hälfte ihrer selbst

entwickelten Projekte dem Eigenbetrieb hinzugefügt hat, wohingegen in 2016

alle Projekte an Investoren verkauft wurden. Der Anstieg des eigenen

Windparkportfolios um 31 MW wird stabile und hohe Cashflows für mindestens

20 Jahre generieren. Das Management hat eine Dividende von EUR0,60 pro Aktie

vorgeschlagen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 4,4%.

Energiekontor geht für 2018 davon aus, dass das EBT im Vergleich zum EBT

2017 von EUR16,7 Mio. niedrigerer ausfallen wird. Dies ist auf das schwierige

Wettbewerbsumfeld in Deutschland in 2018 aufgrund des schlechten Designs

der Ausschreibungen in 2017 zurückzuführen. Basierend auf aktualisierten

Daten zur Projektpipeline haben wir unsere Ergebnisschätzungen für 2018E &

2019E erhöht. Unsere aktualisierte Sum of the parts-Analyse zeigt, dass

Energiekontor sehr attraktiv bewertet ist. Wir senken unser Kursziel auf

EUR23,50 (bisher: EUR24,80), da die Nettoverschuldung gestiegen ist, und

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

