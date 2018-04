Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 kämpft weiter an der Unterseite des Aufwärtstrendkanal Lufthansa (LHA.DE) fällt trotz einer Aufstufung durch S&P

Zusammenfassung:Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben den Handel am Freitag ohne nennenswerte Bewegungen begonnen und nach 90 Minuten notierten die meisten von ihnen weiter am Schlusskurs vom Donnerstag. Aus der charttechnischen Perspektive hat sich seit unserer letzten Analyse nicht viel verändert, der Kurs befindet sich immer noch innerhalb des bullischen Trendkanals. Sollte dieser nicht nach unten durchbrochen werden, ist in nahe Zukunft mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen.

Der DE30 versucht an der unteren Grenze des Trendkanals abzuprallen. Quelle: xStation 5 Auf der Suche nach kurzfristigen Handelsmöglichkeiten könnten einige Anleger auch nach bestimmten Aktien Ausschau halten. Beim DE30 selbst scheint die technische Perspektive nicht allzu schlecht zu sein, da die Bullen ...

