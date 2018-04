30 Prozent Plus bei Aluminium in nur zwei Wochen - die Rohstoffe steigen auf breiter Front. Nicht aber wegen der Konjunktur, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial, sondern..... ...sondern wegen geopolitischen Risiken. Siehe auch das Öl, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard. Führt das zu mehr Inflation, zu steigenden Zinsen? Ja, und das treffe die Aktienmärkte.Kommt Gegenwind aufs Parkett?Und wie billig wird eigentlich der Franken noch???